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توقيف عراقيين في ألمانيا للاشتباه في إعدادهما لهجمات على معابد يهودية
أخبار دولية
2026-11-26 | 08:32
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توقيف عراقيين في ألمانيا للاشتباه في إعدادهما لهجمات على معابد يهودية
أوقف عراقيان في ألمانيا للاشتباه في تخطيطهما لشنّ هجمات على معابد يهودية لصالح "جماعة إرهابية موالية لإيران"، وفق ما أعلنته النيابة العامة الخميس.
واعتقل الرجلان، اللذان عُرّفا فقط باسمي مصطفى ال-ر وأمير ج، في مدينتي هايدلبرغ وكولونيا بغرب ألمانيا، في إطار عملية شملت أيضا مداهمة 17 موقعا في مناطق مختلفة.
وبحسب مذكرة التوقيف، فإن مصطفى ال-ر على معرفة بمحمد السعدي الذي يُحاكم في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالإرهاب.
ويُشتبه في أن السعدي يشغل موقعا محوريا داخل جماعة تُعرف باسم "حركة أصحاب اليمين الإسلامية"التي ظهرت عقب اندلاع الحرب على إيران هذا العام.
وبحسب النيابة العامة، يُعتقد بأنّ "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" تقف وراء هجمات استهدفت مؤسسات أميركية وإسرائيلية ويهودية في أوروبا منذ آذار 2026.
وتتهم السلطات كلا من السعدي ومصطفى ال-ر بتأسيس منظمة منفصلة في أواخر العام 2025، كان أمير ج. أحد أعضائها أيضا، وذلك بهدف جمع أموال وتجنيد أشخاص لتنفيذ هجمات في ألمانيا ودول أوروبية أخرى.
ويقول المدّعون العامّون إنّ "أشخاصا ما زالت هويتهم مجهولة" توجهوا نيابة عن المنظمة "إلى كنيسين يهوديين في مدينة كولونيا الألمانية ومدينة أوروبية أخرى، في ليلتين متتاليتين في نهاية آذار 2026، ويُشتبه في أنهم كانوا يحملون عبوات ناسفة".
ولم تُنفَّذ الهجمات لأسباب لا تزال غير واضحة.
وفي الشهر الماضي، أصدرت محكمة في هامبورغ حكما بسجن رجلين بتهمة التخطيط لشنّ هجمات على شخصيات عامة بارزة مؤيدة لإسرائيل، والتجسس على يهود لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية.
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