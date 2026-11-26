عراقجي: موقفنا الرئيسي لم يتغير... لدنيا مطالب محددة يجب تلبيتها وعندها يمكن فتح مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن وسطاء من قطر وباكستان يواصلون جهودهم لنقل الأفكار والمقترحات بين إيران والولايات المتحدة.



وقال في مقطع مصور على قناته على تطبيق تيليغرام: "طرِحت أفكار، وأعتقد أنه يمكن فتح مسارات جديدة. وهذه الأفكار قيد المراجعة حاليا. ومع ذلك، فإن موقفنا الرئيسي لم يتغير، فلدنيا مطالب محددة يجب تلبيتها، وعندها يمكن فتح مضيق هرمز".