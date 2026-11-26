ترامب يحض بوتين على "التراجع عن كل أشكال العدوان العسكري" على أوروبا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه طلب من نظيره فلاديمير بوتين الحد من "العدوان العسكري" على أوروبا، بهدف المساعدة في إنهاء الحرب التي تشنها موسكو في أوكرانيا.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال أنه خلال الاجتماعات التي عُقدت في الصين الأسبوع الماضي، "أمضيت وقتا طويلا أتحدث عن رغبتي في أن يتراجع الرئيس بوتين عن كل أشكال العدوان العسكري على أراض في مختلف أنحاء أوروبا".