إيران تنفي شن هجوم أسفر عن مقتل إيطالييَن في الكويت

نفت إيران أن تكون شنت هجوما أسفر عن مقتل إيطالييَن في منشأة عسكرية بالكويت، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي.



وقال المتحدث باسم الجيش أبو الفضل شكارجي: "لم تنفذ القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية أي عملية عسكرية أو هجوم في المنطقة"، وذلك إثر الهجوم الذي نسبته السلطات الإيطالية والكويتية إلى طهران.

