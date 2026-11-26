السعودية: توقف العمليات بمصفاة في جازان عقب هجوم

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية أن بعض العمليات في مصفاة بمنطقة جازان في جنوب المملكة توقفت مؤقتا، وذلك عقب تعرض المنشأة اليوم الخميس "لاعتداء بمقذوف جوي معاد نتج عنه حريق تم التعامل معه".



وقال المصدر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "نتج عن الاعتداء الآثم وفاة أحد العاملين من الجنسية النيبالية، وعدة إصابات متفاوتة من جنسيات مختلفة، ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين".