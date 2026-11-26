الجزائر ترفض توسيع الحرب الأوكرانية الروسية بعد هجوم بنغازي

أكدت الجزائر رفضها توسيع الحرب الأوكرانية الروسية الى منطقة البحر المتوسط، بعد الهجمات التي تبنتها كييف ضد سفينتين روسيتين في ميناء بنغازي شرق ليبيا.



وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في مؤتمر صحافي: "نحن لا نقبل بتوسيع رقعة الحرب الاوكرانية الروسية الى منطقتنا سواء تعلق الأمر بالبحر الأبيض المتوسط أو الساحل".



وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن استهداف سفينتين روسيتين الأحد، إحداهما في ميناء بنغازي والأخرى قبالة سواحلها، لافتة الى أن الهجوم نُفّذ باستخدام سبع مسيّرات بحرية أوكرانية الصنع وأدى إلى إغراق القطعتَين البحريتَين.



وقال عطاف إن هذه الهجمات "لا يمكن إلا أن ندينها ونستنكرها، لأنها تشكل انتهاكا لسيادة ليبيا ومسًّا غير مقبول بوحدة أراضيها".



وفي رأيه أن هذه التطورات الأخيرة "توضح بشكل جليّ مدى الحاجة للتوصل إلى حل يضع حدا للأزمة وللمعاناة التي يعيشها الشعب الليبي".



وتنقسم ليبيا بين حكومة معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، وإدارة موازية في شرق البلاد، يدعمها المشير خليفة حفتر الذي تربطه علاقات وثيقة بروسيا والإمارات العربية المتحدة.



وأكد عطاف أن "الشرخ في ليبيا عميق على كل المستويات"، داعيا إلى "عملية سياسية جامعة تؤدي إلى مؤسسات موحدة وشرعية (...) متحررة من أي تدخل أجنبي".



واعتبر أن المشاكل في ليبيا وفي الساحل "مترابطة"، قائلا إن التدخلات الأجنبية هي "المصدر الرئيسي لانشغالاتنا".



وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن "الطبيعة لا تقبل الفراغ" وأنه "في أي منطقة من العالم يُملأ هذا الفراغ فورًا من قبل قوى أخرى، وهذا ما حدث" في الساحل، كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.



ولم يُدلِ الدبلوماسي بمزيد من التفاصيل، لكن الجزائر كثيرًا ما اتهمت الإمارات العربية المتحدة بالتدخل في ليبيا وفي منطقة الساحل.



وفي ايلول، قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع هذه الدولة الخليجية بعد سنوات من التوتر.



وفي قرار لاحق غير مسبوق، أعلنت الجزائر نشر قوات في النيجر بهدف معلن هو "حماية المنشآت الطاقوية" قرب الحدود المشتركة بين البلدين.

