زيلينسكي: روسيا تحضر لهجوم واسع على أوكرانيا خلال أيام

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا لديها معلومات تفيد بأن روسيا تخطط لشن هجوم جديد واسع النطاق على البلاد في الأيام المقبلة.



وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: "للأسف، لدينا معلومات عن هجوم جديد واسع النطاق يعكف الروس على التحضير له".



وأضاف: "في الأيام المقبلة، يرجى الانتباه إلى إنذارات التهديدات الصاروخية".