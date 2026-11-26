الشرع يعيّن السياسية الكردية البارزة إلهام أحمد عضوا في مجلس الشعب السوري

عيّن الرئيس السوري أحمد الشرع السياسية الكردية البارزة إلهام أحمد عضوا في مجلس الشعب، وفق ما أفاد المجلس الخميس، وذلك بعد أشهر من إعلان حلّ قوات سوريا الديموقراطية في إطار اتفاق دمج ضمن مؤسسات الدولة المركزية.



وبعد إطاحة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول 2024، وقّع الأكراد والسلطات الجديدة اتفاقا مطلع العام 2026، نصّ على دمج مؤسساتهم في إطار مؤسسات الدولة.



وفي آب، وبعد تصعيد عسكري مع دمشق، أعلن قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي، حلّ قواته التي شكّل الأكراد عمودها الفقري وتصدّت لتنظيم الدولة الإسلامية، قبل أن يعيّنه الرئيس أحمد الشرع مستشارا له.



وأعلن مجلس الشعب السوري في بيان اليوم، إصدار الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بتعيين إلهام أحمد التي تولت منذ العام 2019 منصب الرئيس المشترك في الإدارة الذاتية، "عضوا في مجلس الشعب لملء شاغر عضو مستقيل، ليرتفع عدد الأعضاء من 205 إلى 206".

