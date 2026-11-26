وزير الخارجية الأوكراني: ليس لدينا أي نية لتوسيع رقعة الحرب إلى ليبيا

أكد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا أن بلاده لم تكن تسعى إلى توسيع رقعة الحرب مع روسيا لتصل إلى الشواطئ الليبية، تعليقا على استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل بنغازي.



وأعلن سيبيغا في منشور على منصة "إكس"، أنه أجرى اتصالا بنظيره الليبي الطاهر الباعور ليؤكد له أن "أيّاً من تحركات أوكرانيا لم يكن موجها ضد ليبيا أو الشعب الليبي، بل استهدف فقط أهدافاً عسكرية روسية تخدم بشكل مباشر الحرب الروسية".



وقال: "ليس لدينا أي نية لتوسيع نطاق الحرب الروسية على أوكرانيا إلى ليبيا أو أي دولة أخرى".