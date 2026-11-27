أكّد وزير الخارجية الأوكرانيّ أندري سيبيها أنّ بلاده لم تكن تسعى إلى توسيع رقعة الحرب مع روسيا لتصل إلى الشواطئ الليبية، تعليقا على استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل بنغازي.

وأوضح سيبيها في منشور على منصة "إكس" أنه أجرى اتصالا بنظيره الليبي الطاهر الباعور ليؤكد له أن "أيّاً من تحركات أوكرانيا لم يكن موجها ضد ليبيا أو الشعب الليبي، بل استهدف فقط أهدافا عسكرية روسية تخدم بشكل مباشر الحرب الروسية". وأضاف "ليس لدينا أي نية لتوسيع نطاق الحرب الروسية على أوكرانيا إلى ليبيا أو أي دولة أخرى".

وأعلنت كييف الاثنين مسؤوليتها عن هجمات استهدفت نهاية الأسبوع سفينتين روسيتين قبالة سواحل ليبيا، ما أدى لغرق إحداهما، في ما بدا أنه امتداد للحرب بين كييف وموسكو.

وأكد سيبيها "دعم أوكرانيا الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وكذلك للجهود الرامية إلى إعادة توحيد البلاد".