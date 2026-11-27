أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب محاولته التحلي باللين ومنح إيران كل فرصة للتوصل إلى اتفاق و”إنقاذ كثير من الأرواح”.

وشدّد على أنّ قوات مشاة البحرية الأميركية ستواصل انتشارها في الشرق الأوسط.

وقال: ”أطلقنا 150 صاروخًا لمنع الصواريخ والمسيرات المعادية من استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز”.

ووصف الحصار المفروض على إيران بالأكثر نجاحًا في التاريخ البحريّ، لافتًا إلى فشل أي سفينة من اختراقه.

وقال: “قواتنا الجوية دمرت قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم خلال عملية مطرقة منتصف الليل”.

وأضاف: “نملك مع فنزويلا نحو 50% من نفط العالم ولا نحتاج إلى نفط الشرق الأوسط بل إلى السلام فيه”.

وأوضح ترامب أنّ شركات الصناعات الدفاعية تبني 21 مصنعًا كبيرًا في أنحاء الولايات المتحدة ستفتتح قريبًا.