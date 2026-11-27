ترامب: ندعم جهود رئيس وزراء العراق لبسط سيطرة الدولة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تدعم جهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الرامية إلى بسط سيطرة الدولة على جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك وقف تهريب النفط العراقي.



وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: "ندعم جهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الرامية إلى بسط سلطة الدولة في شتى أنحاء العراق، ووقف تهريب النفط العراقي، والقضاء على الفساد، وإخضاع جميع الأسلحة لسيطرة الدولة حصريا".