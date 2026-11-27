دعا الكرملين أرمينيا إلى "الاختيار" بين طموحاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضويتها في تكتل تقوده روسيا، وذلك قبيل محادثات يجريها رئيس الوزراء نيكول باشينيان في موسكو الأسبوع المقبل.وسبق أن حذرت روسيا أرمينيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع الاحتفاظ بعضويتها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بحسب ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي الروسية الرسمية، إن "توجه أرمينيا نحو الاتحاد الأوروبي ورغبتها في الوقت نفسه في مواصلة عملية التكامل في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أمران لا ينسجمان".وأضاف بيسكوف: "الرغبة في الجلوس على مقعدين في آن واحد من الناحية الاقتصادية، لا بد من تأكيدها أو نفيها من خلال اتخاذ قرار ما".وأشار إلى أن هذه المسألة ستكون "البند الرئيسي على جدول أعمال" لقاء بوتين وباشينيان.