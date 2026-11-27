الكويت تستدعي سفير طهران احتجاجا على "استمرار الاعتداءات الإيرانية"

استدعت الكويت سفير طهران لديها محمد توتونجي وسلّمته مذكرة احتجاج على "استمرار الاعتداءات الإيرانية"، غداة مقتل إيطالَيين بهجوم بطائرات مسيّرة نُسب إلى الجمهورية الإسلامية التي نفت مسؤوليتها عنه.



وقالت الخارجية الكويتية في بيان على منصة "اكس" إن نائب الوزير حمد سليمان المشعان أكد للسفير "إدانة دولة الكويت القاطعة لهذه الاعتداءات التي تشكل انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها... محمّلا الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها".