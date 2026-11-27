استدعت أنقرة السفير الجورجي على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة التي جمعت بشيكتاش التركي بهبوعيل بئر السبع الإسرائيلي وأُقيمت على أرض محايدة وذلك غداة وقوع اشتباكات بين جماهير النادي التركي وقوات الأمن الجورجية، وفق ما أفادت به مصادر في الدبلوماسية التركية.وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية: "طُلب إجراء تحقيق شامل في هذه الأحداث من مختلف جوانبها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة والتدخلات التي استهدفت مواطنينا".وأضاف المصدر أن أنقرة شاركت مع الجانب الجورجي "أدلة ومعطيات مختلفة" تتعلق بالحادثة.ودفعت هذه الأحداث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى الاتصال بنظيرته الجورجية ماكا بوتشوريشفيلي، مساء الخميس، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) فتح تحقيق في الحادثة.