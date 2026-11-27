آيزنكوت يتهم حزب نتانياهو بعرقلة مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي في إسرائيل

اتهم غادي آيزنكوت الذي يسعى إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، الجمعة حزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو بالمماطلة في مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي، في مسعى للدفع نحو إجراء انتخابات جديدة.



وتوصل حزب "يشار" الوسطي بزعامة آيزنكوت في الأيام الأخيرة إلى اتفاقات ائتلافية مع حزبين حليفين، لكن فرص حصوله على أغلبية برلمانية لا تزال غير مؤكدة.



وبعدما لم تسفر انتخابات تشرين الأول عن أغلبية واضحة لأي من المعسكرين، أجرى حزب يشار أيضا محادثات مع حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو بشأن إمكان تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الحزبين.



لكن يبدو أنه لم يُحرز أي تقدم على هذا الصعيد.



وقال آيزنكوت في بيان الجمعة "لم يكن الليكود من جانبه مستعدا لتقديم تنازلات، ورفض على مدى أسبوعين طرح أي مقترح ملموس".



وأضاف "يشير سلوكهم إلى محاولة لكسب الوقت حتى انتهاء مهلة التكليف، وشق صفوف معسكر التغيير وجر إسرائيل إلى انتخابات جديدة في ظل الحكومة المنتهية ولايتها".



وأمام آيزنكوت حتى السادس من كانون الأول/ديسمبر، وهي مهلة يمكن تمديدها 14 يوما، لتشكيل حكومة تخلف حكومة نتانياهو.



ويشهد معسكره الواسع خلافات بشأن ما إذا كان ينبغي التحالف مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا أو القوائم ذات الغالبية العربية، أو تشكيل حكومة وحدة مع الليكود.



وقال آيزنكوت الجمعة "نقترب من لحظة الحسم".



وأضاف "السؤال هو ما إذا كان الليكود سينخرط في مفاوضات جدية ويلتزم بشراكة تتطلب تقديم تنازلات، أم سيواصل التظاهر بالتفاوض والمماطلة"، مؤكدا أنه لا يزال منفتحا على المحادثات إذا كان الليكود "مستعدا فعلا لتغيير مساره".



من جانبه، اتهم الليكود آيزنكوت بالعمل على تشكيل "حكومة يسارية خطيرة"، لكنه أكد مع ذلك أنه لا يزال منفتحا على تشكيل حكومة وحدة.



وتوصل حزب يشار حتى الآن إلى اتفاقات ائتلافية مع حزب "الديموقراطيين" ذي التوجهات اليسارية وحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني.



وتملك الأحزاب الثلاثة مجتمعة 36 مقعدا، وهو عدد يقل بكثير عن المقاعد الـ61 اللازمة للحصول على أغلبية برلمانية.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة بأن من المتوقع أن يقرّ منصور عباس، زعيم القائمة العربية الموحدة (راعم)، السبت بأن حركة حماس "جماعة إرهابية"، في خطوة قد تمهّد الطريق أمام انضمام حزبه إلى ائتلاف حكومي محتمل بقيادة آيزنكوت.



لكن بعض حلفاء آيزنكوت أعربوا عن معارضتهم الاعتماد على دعم القوائم ذات الغالبية العربية التي حققت مكاسب غير مسبوقة في الانتخابات.

