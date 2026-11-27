باكستان وتركيا والسعودية تعقد اجتماعا حول اتفاقية مكة للدفاع المشترك

ذكرت الحكومة الباكستانية أن وزراء من باكستان وتركيا والسعودية اجتمعوا في إسلام اباد اليوم الجمعة بشأن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وجددوا تنديدهم بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن على السعودية.



ووقعت الدول الثلاث اتفاقية دفاع مشترك في مكة المكرمة في أغسطس آب وسط مخاوف من اندلاع حرب مع إيران.



وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان بأن الدول الثلاث أعلنت عقب اجتماعها أنها ستواصل العمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.