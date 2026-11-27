الجيش الأميركي: تعطيل سفينة تجارية حاولت اختراق حصار الموانئ الإيرانية

أعلن الجيش الأميركي أنه عطل سفينة تجارية في خليج عُمان أمس الخميس بعد أن حاول طاقمها اختراق الحصار الأميركي المفروض على إيران.



وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن طائرات عسكرية أطلقت ذخائر دقيقة أصابت مؤخرة السفينة باسيفيك آرتشر التي ترفع علم بالاو بعد مغادرتها مدينة بندر عباس الساحلية، ما أدى إلى تعطيل نظام دفع السفينة في حين لم يُصب أي من أفراد طاقمها المدنيين بأذى.