أعلنت وزارة الدفاع في البيرو أن مروحية تابعة للقوات الجوية كانت تقل عسكريين تحطمت في منطقة تنتشر فيها زراعة نبتة الكوكا في جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص ونجاة الطيار.

وذكرت السلطات أن المروحية تحطمت أثناء تنفيذها مهمة لإنقاذ لدورية عسكرية في منطقة نائية ضمن حوض تشكله أنهار أبوريماك وإيني ومانتارو، وهي منطقة تُعرف باسمها الاسباني المختصر فراييم.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "تمكنت عمليات البحث والإنقاذ من تحديد موقع الطائرة والعسكريين التسعة الذين كانوا على متنها".

أضافت أنه تم نقل الطيار، وهو الناجي الوحيد، إلى ليما لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح بليغة.