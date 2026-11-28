أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل "إرهابيين" اثنين من حركة حماس كانا يعملان في عيادة تابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود"، وهو ما أثار استياء المنظمة الإنسانية.

وعمل الرجلان كحارسي أمن في العيادة بمدينة غزة، وقد حدد الجيش هويتهما بأنهما "أحمد سفيان محمد علي أبو حصيرة والإرهابي المدعو معاذ يوسف علي صبح، قائد خلية مدفعية في الجناح العسكري لحركة حماس الإرهابية".

وأعربت منظمة "أطباء بلا حدود" عن "صدمة بالغة" إزاء عملية القتل هذه، منددة ب"استهداف مباشر" طال المنظمة.

وأكدت على منصة اكس أن "مبانينا تحمل بوضوح شعارات منظمة أطباء بلا حدود، وقد تم إبلاغ الجيش الإسرائيلي بموقعها وكانت معروفة له".

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الضربة ترفع حصيلة موظفيها الذين قُتلوا في قطاع غزة إلى 17 شخصا.

واعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة اكس أن "الهجمات على المرافق الصحية والعاملين في القطاع الصحي والأفراد العاملين في المجال الإنساني في غزة هي أعمال شنيعة وغير مقبولة".

ونفى الجيش الإسرائيلي استهداف الغارة أي مستشفى أو إلحاق أي أضرار بالبنى التحتية الطبية في المنطقة.

أضاف في بيان على منصة تليغرام أن هذا "مثال إضافي على تغلغل حركة حماس الإرهابية داخل المنظمات الدولية".