أعلنت السعودية أنها أسقطت صاروخ كروز كان يستهدف العاصمة الرياض، بعد أن أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بشن السعودية ضربات في اليمن.

ويقوم التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بشن غارات جوية بشكل متكرر على مناطق سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران عقب تجدد الحرب في اليمن.

وردا على ذلك، يستهدف الحوثيون بشكل شبه يومي المملكة الغنية بالنفط، حيث طالت هجماتهم منشآت الطاقة والمطارات والحي المالي في الرياض.

وأفاد المتحدث باسم التحالف السعودي، تركي المالكي، على منصة اكس ب"اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".

وجاء ذلك في وقت ذكرت فيه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يديرها الحوثيون أن ضربة سعودية استهدفت العاصمة صنعاء.

وأفادت الوكالة عبر تطبيق تليغرام أن "ثمانية منازل وثلاث محلات تجارية تضررت جراء استهداف العدو السعودي حي بئر أبو شملة السكني في مديرية التحرير" في صنعاء.

وبحسب قناة المسيرة التابعة للحوثيين، فقد أسفر الهجوم عن إصابة 13 شخصا.