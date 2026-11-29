زلزال بقوة 5 درجات قبالة الساحل الغربي الأميركي يهز لوس أنجلوس

ضرب زلزال بلغت شدته خمس درجات قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة السبت، وتسبب باهتزازات قوية في لوس أنجلوس حيث أرغمت طائرة على إلغاء عملية الهبوط في مطار المدينة حيث تحطمت بعض النوافذ.



وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي بأن الهزة شعر بها السكان قرب مدينة مانهاتن بيتش المجاورة للوس أنجلوس. وحذّرت السلطات من احتمال وقوع هزات ارتدادية.



وأدى الزلزال إلى انطلاق أجهزة إنذار السيارات وتصاعد الدخان من مصفاة نفط نتيجة تفعيل إجراءات السلامة الآلية، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.



وتظهر صور وزعتها وكالة فرانس برس، تحطم بعض النوافذ الزجاجية في مبنى للركاب في مطار لوس أنجلوس الدولي.



وقالت إدارة خدمات الطوارئ التابعة لحاكمية ولاية كاليفورنيا عبر فيسبوك، إنها تعمل مع المسؤولين المحليين "على تقييم أي آثار محتملة" للزلزال.



وأضافت: "لا يمكن التنبؤ بالزلازل، لذا كونوا على استعداد للهزات الارتدادية".



واضطرت طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" إلى إلغاء الهبوط بينما كانت تقترب من مطار المدينة.



وصرحت رئيسة بلدية المدينة، كارين باس، لقناة "فوكس نيوز" قائلة "كان هذا هو التصرف الصائب تماما".



وتسببت هزة ارتدادية بسقوط لوح سقف في مطار لوس أنجلوس، حيث تحطمت أيضا نوافذ أحد مباني المطار.



وفي إشارة إلى المشهد في المطار، جاء في أحد التعليقات على منشور حاكم ولاية كاليفورنيا: "تصرف بعض الأشخاص وكأن شيئا لم يحدث، بينما كان آخرون يبكون أو مستلقين على الأرض".



وبعد الزلزال الأولي، قامت مصفاة تابعة لشركة شيفرون في جنوب كاليفورنيا بتفعيل نظام إجراءات السلامة للحماية من المخاطر المحتملة، وأعلنت أنها سيطرت على نيران اندلعت بشكل متقطع.



وأعلن جهاز الإطفاء في لوس أنجلوس أنه في حالة "تأهب للزلازل"، حيث قام أكثر من مئة من عناصره بإجراء تقييم للبنى التحتية الحيوية.



وذكرت إدارة الجهاز على موقعها الإلكتروني عقب انتهاء التقييم، أنها لم ترصد أي ضرر جسيم في البنية التحتية أو وقوع إصابات داخل مدينة لوس أنجلوس.