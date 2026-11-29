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المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يدعو الى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على كوبا
أخبار دولية
2026-11-29 | 00:06
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المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يدعو الى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على كوبا
دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في وقت متأخر السبت، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على كوبا، وذلك عقب زيارة أجراها إلى الجزيرة.
وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة اكس: "عدت للتو من كوبا، وأنا أشعر بالحزن لما رأيته".
وأضاف: "رأيت ممرات مستشفيات مليئة بأياد صغيرة تحمل آمالا كبيرة، وكوادر طبية تبذل قصارى جهدها وتقدم كل ما لديها".
وشدد على أن "الأطفال لا ينبغي أبدا أن يدفعوا ثمن النزاعات السياسية"، داعيا الولايات المتحدة إلى "رفع العقوبات من أجلهم".
وخلال زيارته لكوبا، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن متوّسط العمر المتوقع تراجع في كوبا للمرّة الأولى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 1950، منخفضا من 78,8 سنة في 2020 إلى 74,4 سنة في 2025".
وهذا الانخفاض يعود إلى ما قبل الحصار النفطي الأميركي الذي بدأ في كانون الثاني الماضي، وهو إجراء فاقم بشكل حاد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالجزيرة منذ عام 2020 وأدى إلى استنزاف موارد الحكومة من العملات الأجنبية.
وتخضع كوبا لحصار أميركي منذ 1962.
ولفت إلى أن معدّل وفيات الأطفال في كوبا ازداد بأكثر من الضعف، من حوالى أربع وفيّات لكل ألف ولادة في 2020 إلى 9,9 حالات سنة 2025.
كما ازدادت وفيات الأمهات من 37,4 لكل ألف ولادة سنة 2019 إلى 44,1 في 2025.
ومن كوبا، أعلن تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مساعدة بقيمة مليوني دولار لدعم جهود تلقيح الأطفال وشراء معدّات طبية أساسية.
وأكد دعم منظمته ومنظومة الأمم المتحدة عموما لبرنامج الحكومة الكوبية للإصلاحات الاقتصادية الذي ينص على فتح مجالات كاملة من الاقتصاد أمام القطاع الخاص.
أخبار دولية
منظمة الصحة العالمية
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
العقوبات الأميركية
كوبا
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