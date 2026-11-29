التحالف بقيادة السعودية يعلن اسقاط صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض

أعلن التحالف بقيادة السعودية في وقت مبكر الأحد، إسقاط صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.



وكتب المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، على منصة اكس: "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخا بالستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض" عاصمة المملكة.



وكان المالكي قد أشار قبل ساعات، إلى تنفيذ التحالف "عملية رد عسكري" مساء السبت استهدفت "مصادر حيوية" يستخدمها الحوثيون لشن هجمات في اليمن والسعودية وكذلك لتهديد الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وخصوصا تلك المتعلقة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.



كما أفاد بتدمير الدفاع الجوي صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية، مشيرا إلى سقوط شظايا جراء الاعتراض لكن من دون وقوع إصابات بين المدنيين.