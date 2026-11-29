الاستخبارات الكورية الجنوبية تنفي تقديم معلومات للصين بشأن تايوان

نفت الاستخبارات الكورية الجنوبية أن تكون قد عرضت تقديم معلومات للصين بشأن تايوان مقابل إطلاق مواطن كوري جنوبي تحتجزه بكين.



وكانت تقارير محلية قد أفادت بأن جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية عرض وقف أنشطته في مجال مكافحة التجسس ضد الصين ومشاركة بكين معلومات استخباراتية بشأن تايوان، بهدف تأمين إطلاق أحد مخبريه.



وأوضح جهاز الاستخبارات الوطني في بيان لوكالة فرانس برس، أنه يبذل جهودا لتأمين إطلاق مواطن كوري جنوبي محتجز في الصين.



وقال: "إن الادعاءات بأن الصين اقترحت خلال المفاوضات أن يوقف جهاز الاستخبارات الوطني أنشطته في مجال مكافحة التجسس التي تستهدف الصين كشرط لإطلاقه هي ادعاءات كاذبة".



وأضاف البيان أن "جهاز الاستخبارات الوطني لم يعرض قط تزويد الصين بمعلومات استخباراتية حول تايوان مقابل الإفراج عنه".



ويأتي هذا النفي في أعقاب تقرير بثته قناة "تي في تشوسون" الخميس، يفيد بأن الجهاز عرض تقديم معلومات استخباراتية عن "دولة ثالثة" وتعليق أنشطته لمكافحة التجسس التي تستهدف الصين، مقابل إطلاق مخبر قيل انه اعتقل أواخر عام 2023.



ونقل التقرير عن مسؤولين لم يسمهم أن الصفقة باءت بالفشل بعد أن اكتشفت الاستخبارات الأميركية أن "الدولة الثالثة" المعنية هي تايوان، وأبدت اعتراضها على ذلك.



وذكرت صحيفة جونغ آنغ إيلبو أن الرجل المعتقل هو مهندس أشباه موصلات كانت شركة تشانغشين ميموري تكنولوجيز الصينية قد استقطبته من شركة سامسونغ للإلكترونيات في عام 2016.



ورفض جهاز الاستخبارات الوطني تأكيد هويته، لكن تشير التقارير إلى أنه انتقل إلى شركة صينية أخرى تعمل في مجال أشباه الموصلات، قبل أن تعتقله سلطات أمن الدولة الصينية في كانون الأول 2023.



وفي بيانها لوكالة فرانس برس، نفت الاستخبارات الكورية الجنوبية أيضا أن تكون المفاوضات قد انهارت بسبب اعتراضات أميركية.



وجاء في البيان: "بينما نبذل قصارى جهدنا لتأمين إطلاق مواطننا، نحض وسائل الإعلام على الامتناع عن التغطية العشوائية لهذه المسألة البالغة الخطورة".

