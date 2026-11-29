واشنطن بوست: إيران استخدمت ستارلينك في هجمات على قوات أميركية

نقلت صحيفة واشنطن بوست في تقرير نشرته يوم السبت عن مصادر أن إيران استخدمت خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة سبيس إكس في شن هجمات على قوات أميركية، وذلك بعد بدء الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على إيران.



وأشار التقرير، نقلا عن مصدرين مطلعين على مناقشات داخلية للشركة، إلى أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لسبيس إكس غضب بشدة عندما علم بوجود حالتي استخدام غير مصرح به لستارلينك، وخلص فريقه إلى أن هاتين الحالتين مرتبطتان بجهود إيران ضد القوات الأميركية.



وقال أحد المصدرين للصحيفة إن ماسك أُبلغ أيضا بأن الجيش الأميركي شغّل طائرات مسيرة أحادية الاتجاه باستخدام النسخة العسكرية من ستارلينك، وهي ستارشيلد، لكن ضمن خطة أقل كلفة مخصصة للعمليات الأرضية.



وليس لدى ستارلينك ترخيص للعمل في إيران، لكن ماسك قال في السابق إن الخدمة نشطة هناك.



وقطعت السلطات الإيرانية وصول الجمهور إلى الإنترنت خلال فترات الاضطرابات، بما في ذلك فترة احتجاجات على مستوى البلاد أسفرت عن سقوط قتلى في كانون الثاني، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحكومة الأميركية قامت بعدها بتهريب آلاف محطات ستارلينك إلى إيران.



وتفرض الحكومة الإيرانية رقابة مشددة على الوصول إلى الإنترنت منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الصراع الحالي مع إيران في نهاية شباط.