الصين ترد على انتخابات تايوان المحلية بدعوة جديدة إلى "إعادة التوحيد"

حذرت الصين من أن "إعادة التوحيد" لا يمكن إيقافها، وذلك ردا على الانتخابات المحلية التي جرت في تايوان، والتي ضاعف فيها الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم عدد المدن والأقاليم التي يسيطر عليها، رغم خسارته انتخابات رئاسة بلدية تايبه.



وتعتبر الصين تايوان، التي تحكم ديمقراطيا، جزءا من أراضيها، ولم تتخل عن استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها. وترفض حكومة تايوان المطالبات الإقليمية التي تطرحها بكين.



وقال المكتب الصيني لشؤون تايوان في بيان، إنه "أحيط علما" بنتائج الانتخابات، مضيفا أن "الرأي العام السائد" في تايوان يريد السلام والتنمية والتبادل والتعاون. وتابع: "مهما تغير المشهد السياسي في تايوان، فإنه لا يمكن أن يغير اتجاه ومسار تطور العلاقات عبر المضيق، ولا يمكنه وقف الاتجاه التاريخي المتمثل في أن الوطن الأم يجب حتما أن يعاد توحيده".



وأكد أن الحكومة ستواصل "القمع الحازم للقوى الانفصالية الداعية الى استقلال تايوان ومعارضة التدخل الخارجي... والمضي قدما في القضية العظيمة لإعادة توحيد الوطن".



من جهتها، أعلنت حكومة تايوان أنه يتعين على الصين احترام نظامها الديمقراطي وخيارات شعبها، والتعامل بواقعية مع نتائج الانتخابات.



وقال مجلس شؤون البر الرئيسي، وهو الهيئة المعنية برسم سياسة تايوان تجاه الصين، في بيان إنه يتعين على بكين التحدث مع حكومة تايوان المنتخبة ديمقراطيا والشرعية على أساس "عدم وجود شروط مسبقة والكرامة المتساوية".



وترفض الصين التحدث مع رئيس تايوان لاي تشينغ-ته، واصفة إياه "بالانفصالي". ويقول لاي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي، إن شعب تايوان وحده هو الذي يمكنه تقرير مستقبله.