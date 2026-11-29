طهران تعلن إصابة قارب صيد إيراني بضربة بمسيرة أميركية

أعلنت إيران أن مسيّرة أميركية استهدفت الأحد قارب صيد إيرانيا قبالة سواحل سيريك في مضيق هرمز، بحسب ما أفادت وكالة إرنا الرسمية.



وذكرت الوكالة نقلا عن مكتب العلاقات العامة في الجيش أنه "في الساعة 3,30 (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) من صباح اليوم الأحد، أصابت طائرة مسيرة تابعة للعدو الأميركي قارب صيد ... على متنه ثلاثة ركاب".



وأوضحت الوكالة أنه تم العثور على اثنين من الركاب ونقلهما إلى مستشفى سيريك، فيما تجري عمليات البحث للعثور على الراكب الثالث وهو مالك القارب.