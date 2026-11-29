روسيا تعلن إسقاط أكثر من ألف مسيّرة أوكرانية

أفادت السلطات الروسية بأنها أسقطت أكثر من ألف مسيّرة أوكرانية خلال الليل، استهدفت المئات منها منطقة موسكو.



وجاء ذلك بعد يوم على إعلان روسيا تدمير أكثر من 1200 مسيّرة أوكرانية في هجوم وقع خلال الليل.



وكثّفت كل من روسيا وأوكرانيا ضرباتهما الجوية المتبادلة خلال الأشهر الأخيرة مع تواصل الحرب للعام الخامس على التوالي.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح الأحد، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 1017 مسيّرة أوكرانية في أكثر من عشر مناطق بينها موسكو.



وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن أكثر من 500 مسيّرة حلّقت باتّجاه منطقة العاصمة.



وأضاف على منصة "ماكس" المدعومة من الدولة: "تم تحييد معظمها من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع أثناء اقترابها من بعيد. تم تدمير 105 مسيّرات في المجموع لدى اقترابها من موسكو".