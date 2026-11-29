صدور حكم بالسجن المؤبد في العراق على سبعة جهاديين فرنسيين

أصدر القضاء العراقي أحكاما بالسجن المؤبد بحق سبعة جهاديين فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، في إطار محاكمة 47 إسلاميا متطرفا فرنسيا نُقلوا من سوريا العام الماضي، بحسب ما أفادت مراسلة فرانس برس.



ومن بين المدانين كانتان لو برون الذي انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 وظهر في مقاطع فيديو دعائية للمجموعة. كما حُكم على فرنسيين اثنين آخرين بالسجن 15 عاما بتهم مماثلة.

