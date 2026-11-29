التحالف بقيادة السعودية يطلب من المدنيين إخلاء ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة في اليمن

طلب التحالف بقيادة السعودية من المدنيين إخلاء ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة في اليمن.



وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في منشور على منصة أكس مرفقا بصورة للميناء: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المدنيين إخلاء ميناء رأس عيسى بحسب الخريطة التوضيحية للموقع، وذلك لسلامتهم".