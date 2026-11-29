نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم، إن قواتها سيطرت على قرية كولوميتسي في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، ونفذت أيضا ضربات على بنية تحتية للطاقة ومطارات عسكرية.