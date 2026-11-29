باكستان ترسل قوات إلى السعودية

أعلن الجيش الباكستاني في بيان، ان باكستان أرسلت قوات إلى السعودية أمس السبت، وذلك بعد يوم من اجتماع على مستوى عال لتحالف مكة للدفاع في إسلام اباد.



وأوضح البيان أن هذا الانتشار "يعكس التزام باكستان الراسخ بأمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها".



ويمثل البيان الخاص بمراسم توديع الجنود أول تعليق علني من الجيش الباكستاني بشأن نشر قوات في السعودية.



وأفاد البيان بأن القوات ستعمل داخل الأراضي السعودية في إطار الالتزامات المتفق عليها ومنظومة التعاون الدفاعي القائمة، مشيرا الى أن الانتشار يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للسعودية في ظل مخاوف أمنية مستجدة.