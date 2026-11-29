أقر البرلمان الإيراني قانونا يلغي شرط أن يكون وزير الاستخبارات رجل دين، في سابقة منذ قيام الجمهورية الإسلامية، ما يفتح الباب أمام تعيين مسؤول مدني في هذا المنصب.ونقلت وكالة "إيسنا" أن النواب "حددوا شروط تعيين وزير الاستخبارات الذي يجب أن يكون حاصلا، من بين شروط أخرى، على درجة الاجتهاد أو على شهادة ماجستير جامعية".وكان القانون السابق يشترط أن يكون الوزير بلغ مرتبة الاجتهاد الديني.