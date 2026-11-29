التحالف بقيادة السعودية: حرب اليمن يمكن أن تنتهي "غدا" إذا وافق الحوثيون على خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة

أعلن المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية اللواء ركن تركي المالكي أن الحرب في اليمن يمكن أن تنتهي "غدا" إذا وافق الحوثيون على خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة، لكن التحالف سيواصل الضغط العسكري ما دام ذلك ضروريا لإجبار الحوثيين المتحالفين مع إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.



وقال المالكي في مقابلة مع رويترز إن الرياض رسمت "خطا أحمر" حول عدن، العاصمة الموقتة للحكومة اليمنية، محذرا من أن التحالف سيفعل "كل ما يلزم" لحماية المدينة الساحلية بينما يتقدم مقاتلو الحوثيين إلى مسافة قريبة منها.



وأكد المالكي أن "أفضل حل هو الحل السياسي"، قائلا: "لكن علينا أن ندعم الحكومة اليمنية لتحقيق هدفها".



وأضاف، في إشارة إلى خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة: "إذا قرر الحوثيون المضي في خريطة الطريق مع الحكومة اليمنية، فيمكن أن تنتهي الحرب ... غدا".



وأعلن المالكي أن التحالف سيعتمد حتى ذلك الحين على القوة العسكرية لإلحاق خسائر بالحوثيين وإجبارهم على تغيير سلوكهم، عبر توفير دعم جوي قريب متواصل على مدار 24 ساعة للوحدات اليمنية على الأرض وإضعاف قدرات الحوثيين على تهديد المدن السعودية.



وقال: "نحن نحقق الهدف المتمثل في تفكيك وتدمير الصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق وبعض مكونات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".