نتنياهو وآيزنكوت يقران بوجود "خلافات جوهرية" عقب انتهاء مباحثاتهما

حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ومنافسه غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة الأحد، تجاوز "خلافات جوهرية" خلال مباحثاتهما لتشكيل حكومة وحدة وطنية.



وقال حزب نتنياهو "الليكود" وحزب آيزنكوت "يشار" في بيان مشترك بعد انتهاء اجتماعهما "اتسمت المباحثات بالجدية والعملية، وسعى الجانبان إلى ردم الهوة وتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات الجوهرية القائمة". وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن فريقا التفاوض من الحزبين ألغيا اجتماعا كان مقررا عقده في وقت لاحق.