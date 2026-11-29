إيران: ينبغي لوكالة الطاقة التنديد بالضربات قبل إجراء عمليات تفتيش

نقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قوله أنه لا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية المطالبة بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية المهددة أو المعرضة للهجوم، مع رفضها التنديد بالضربات العسكرية على تلك المنشآت.



وأوضح إسلامي أن جميع المنشآت النووية الإيرانية كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن المواقع تحت الأرض بُنيت تحسبا لخطر الهجمات من الولايات المتحدة وإسرائيل.