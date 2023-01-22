نجوم التنس خارج بطولة أستراليا المفتوحة من الدور الرابع

نجوم التنس خارج بطولة أستراليا المفتوحة من الدور الرابع

استكملت الجولة الرابعة من بطولة أستراليا المفتوحة بسلسلة رائعة من المفاجآت، فبعد تأهل الإسباني روبرتو باوتيستا إلى ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على حساب البريطاني آندي موراي بـ3 مجموعات مقابل مجموعتين، وبعد أن أقصى سيباستيان كوردا الروسي دانييل مدفيديف، وصيف آخر نسختين، أكمل الأميريكي تألقه أمام البولندي Hubert Hoorkach...