الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

القرار صدر: فوز العهد بلقب بطولة الدوري

2023-03-14 | 09:37
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
القرار صدر: فوز العهد بلقب بطولة الدوري

القرار صدر: فوز العهد بلقب بطولة الدوري

بعد الاشكال الذي وقع على ملعب فؤاد شهاب في جونية بين فريقي الانصار والعهد، قرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم تخسير الانصار ٣ ٠ وثبّت فوز العهد بلقب بطولة الدوري.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

العهد

بطولة

الدوري

LBCI التالي
تابعوا في هذه الأثناء مباشرة سحب قرعة كأس العالم لكرة السلة
سلوكيات سادت مباراة العهد - الانصار والضحية.. اللعبة وأخلاقها
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-03-13

مستشفيات أجيبادم في تركيا... الخبرة سرّ الإتقان في الجراحة التجميلية!

LBCI
اقتصاد
10:11

ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر كاذب
09:59

بو نجم: الأسماء المتداولة على انها المقترحة للرئاسة من قبل الراعي غير دقيقة

LBCI
أمن وقضاء
09:52

تعميم أوصاف جثّة طفل مجهول الهويّة صدمته سيّارة عند تقاطع برج المرّ. هل تعرفون ذويه؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
09:31

منتخب لبنان لكرة السلة لتحت الـ ١٩ عاماً وقع في المجموعة الثانية في قرعة كأس العالم وسيواجه الولايات المتحدة الاميركية وسلوفينيا ومدغشقر

LBCI
رياضة
09:23

تابعوا في هذه الأثناء مباشرة سحب قرعة كأس العالم لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:08

سلوكيات سادت مباراة العهد - الانصار والضحية.. اللعبة وأخلاقها

LBCI
رياضة
2023-03-12

الفارس اللبناني جاد دانا يحتل المرتبة الأولى في إحدى أهم المنافسات في الولايات المتحدة الأميركية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

تعديلات طرأت على تعرفة التأمين الالزامي...اليكم تفاصيلها

LBCI
اقتصاد
10:11

ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر كاذب
09:43

هل شاهدتم فيديو "ذا سيمبسونز" عن "سيليكون فالي"؟... اليكم الحقيقة

LBCI
رياضة
09:31

منتخب لبنان لكرة السلة لتحت الـ ١٩ عاماً وقع في المجموعة الثانية في قرعة كأس العالم وسيواجه الولايات المتحدة الاميركية وسلوفينيا ومدغشقر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:00

مخزومي يتقدم بهبة: 4 مضخات مياه وصيانة 4 مصاعد في مبنى مكاتب مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

تعديلات طرأت على تعرفة التأمين الالزامي...اليكم تفاصيلها

LBCI
أخبار لبنان
07:51

في نقابة المعلمين اجتماع لأساتذة المدارس الخاصة

LBCI
أخبار لبنان
07:50

مجموعة الدعم الاميركية من اجل لبنان تستكمل جولتها على المسؤولين اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
07:30

لقاء بين بو جبيب ووفد من مجموعة العمل الأميركي: بوجود الإصلاحات وانتخاب رئيس يمكن الاعتماد على مساعدة الولايات المتحدة والدول الاخرى للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:14

وداعا لربطة الخبز الصغيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:08

سلوكيات سادت مباراة العهد - الانصار والضحية.. اللعبة وأخلاقها

LBCI
أخبار لبنان
14:53

في ذكرى انتفاضة الاستقلال: دعوة للعبور نحو الاستقلال الثالث بتنفيذ الدستور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

ملف الكهرباء موضع سجال بين كهرباء لبنان والمصرف المركزي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:12

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
10:34

سعر جديد لربطة الخبز...

LBCI
أخبار لبنان
11:32

نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تعلن الاضراب يوم غد الثلاثاء

LBCI
آخر الأخبار
13:55

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: المدرسة لا تعلن الاضراب ولا تقفل أبوابها بل تتحاور مع المعلمين للتوصل الى تفاهم

LBCI
أخبار لبنان
12:42

مولوي بعد لقائه ميقاتي: تمديد مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام

LBCI
اقتصاد
10:11

ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
13:30

السفير السعودي في لبنان يلتقي رئيس الحزب الاشتراكي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

الوقت انتهى: رسالة سمعها المسؤولون اليوم!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة