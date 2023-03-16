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إنتر يطلب من ويفا فتح تحقيق بشأن منع جماهيره من دخول ملعب بورتو
2023-03-16 | 05:34
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إنتر يطلب من ويفا فتح تحقيق بشأن منع جماهيره من دخول ملعب بورتو
إنتر يطلب من ويفا فتح تحقيق بشأن منع جماهيره من دخول ملعب بورتو
طلب نادي إنتر الايطالي الأربعاء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) فتح تحقيق بشأن عدم السماح لعدد كبير من مشجعيه بدخول ملعب بورتو البرتغالي لمشاهدة فريقهم يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ومُنع حوالي ألف من مشجعي إنتر من الدخول الى ملعب "دراغاو" الثلاثاء على الرغم من حوزتهم على تذاكر صالحة في مدرجات الفريق المضيف اشتروها من جماهير أصحاب الارض.
وحوصروا في نفق ضيق بالقرب من المدرجات المخصصة للجماهير الزائرة حتى تم إغلاق البوابات في نهاية الشوط الأول.
وقال النادي الايطالي في بيان "يطلب نادي إنتر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التدخل حتى يتم إلقاء الضوء على ما حدث والحرص على ألا يتكرر أبدًا مواقف من هذا النوع تتعارض مع المبادئ الأساسية للروح الرياضية والمساواة والاندماج".
وانتقد إنتر طريقة التعامل مع الموقف ووصفه بأنه يعرض مشجعيه، بمن فيهم الأطفال، "لخطر محتمل".
وتأهل إنتر الى ربع نهائي البطولة للمرة الاولى منذ 2011 بعد أن فرض التعادل السلبي على مضيفه مستفيدًا من فوزه في ميلانو 1-0 ذهابًا.
*
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