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رياضة
نادال يؤكد مجدداً أن عام 2024 "ربما يكون الأخير" في مسيرته
2023-09-19 | 10:00
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نادال يؤكد مجدداً أن عام 2024 "ربما يكون الأخير" في مسيرته
نادال يؤكد مجدداً أن عام 2024 "ربما يكون الأخير" في مسيرته
جدّد الاسباني رافايل نادال تأكيده أن عام 2024 ربما يكون الأخير في مسيرته، وذلك بعدما غاب عن الملاعب لفترة 8 أشهر وخضع لعمليتين جراحيتين للشفاء من اصابة في وركه.
قال "الماتادور" البالغ 37 عاما لقناة موفيستار الإثنين "قلت إن عام 2024 ربما يكون عامي الأخير، أكرر ذلك، لكن لا يمكنني تأكيد ذلك بنسبة 100 في المئة لأنني لا أعرف".
وكان نادال، المتوج بـ 22 لقبا في بطولات الغراندسلام، أعلن في 18 أيار الماضي أنه لن يشارك في بطولة رولان غاروس الفرنسية التي يحمل لقبا 14 مرة، جراء الاصابة التي تعرض لها في وركه في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني مطلع العام الحالي.
وأكد الاسباني أنه "يرغب في اللعب مرة أخرى والقدرة على المنافسة مرة أخرى".
وتابع "طموحي هي الا أعود للفوز ببطولة رولان غاروس أو الفوز (في) أستراليا، لا ينبغي أن يتفاجأ الناس، كل هذا بعيد المنال، وأنا على دراية بالصعوبات التي أواجهها".
وأضاف "أدرك جيدا الصعوبات التي أواجهها، إحداهما لا يمكن التغلب عليها، وهي التقدم في السن، والأخرى مشكلات بدنية. ما يجعلني متفائلا هو اللعب مرة أخرى، والقدرة على التنافس".
وعن الصراع الذي جمعه مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش صاحب الرقم القياسي لعدد الالقاب في البطولات الكبرى (24)، قال "هل كنت أتمنى أن أكون لاعب كرة المضرب المتوج بأكبر عدد من البطولات الأربع الكبرى؟ من دون أدنى شك (...) لكن هذا لا يحبطني"، مشددا على أنه لن يجعل من ذلك "هاجسا".
وأردف "أعتقد أن نوفاك يختبر ذلك بطريقة أكثر قوة مما أفعله"، معتقداً أن "الإحباط" لعدم تحقيقه كان سيكون أكبر بالنسبة للصربي.
وعند ذكر مواطنه الموهبة الصاعدة كارلوس ألكاراس و الذي قدّمه الكثيرون وريثه، رأى نادال أن لديه "الإمكانات لكل شيء" لكن "إذا كان عليّ أن أقول له شيئا، فسيكون مواصلة التطور".
وضمن اطار كرة القدم، عبّر نادال المشجع الاول لنادي ريال مدريد أنه سيكون سعيداً برؤية المهاجم الفرنسي كيليان مبابي يرتدي قميص الفريق الملكي، وأنه غير "مستاء" منه، بعدما اعلن مرات عدة عن قدومه إلى العاصمة مدريد من دون أن يحصل ذلك اذ ما زال لاعبا في صفوف باريس سان جرمان الفرنسي.
*
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