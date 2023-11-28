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كيف هي حظوظ لبنان ببلوغ نهائيات كرة السلة في اولمبياد باريس ٢٠٢٤؟

منتخب لبنان لكرة السلة امام مهمة صعبة في التصفيات المؤهلة الى اولمبياد باريس ٢٠٢٤ بعد وقوعه في مجموعة اسبانيا التي ستلعب مبارياتها على ارض الاخيرة في مدينة فالنسيا

ضمنت 8 منتخبات التأهل الى منافسات كرة السلة، في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية باريس 2024 وهي: فرنسا الدولة المضيفة المانيا بطلة العالم وصربيا الوصيفة الى جانب المنتخب الكندي ثالث بطولة العالم والمنتخب الاميريكي رابع البطولة وكل من استراليا عن منطقة اوقيانيا واليابان عن آسيا وجنوب السودان عن افريقيا.