الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Redbull TV Series
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
كيف هي حظوظ لبنان ببلوغ نهائيات كرة السلة في اولمبياد باريس ٢٠٢٤؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رياضة

كيف هي حظوظ لبنان ببلوغ نهائيات كرة السلة في اولمبياد باريس ٢٠٢٤؟

2023-11-28 | 14:06
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كيف هي حظوظ لبنان ببلوغ نهائيات كرة السلة في اولمبياد باريس ٢٠٢٤؟

منتخب لبنان لكرة السلة امام مهمة صعبة في التصفيات المؤهلة الى اولمبياد باريس ٢٠٢٤ بعد وقوعه في مجموعة اسبانيا التي ستلعب مبارياتها على ارض الاخيرة في مدينة فالنسيا

ضمنت 8 منتخبات التأهل الى منافسات كرة السلة، في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية باريس 2024 وهي: فرنسا الدولة المضيفة المانيا بطلة العالم وصربيا الوصيفة الى جانب المنتخب الكندي ثالث بطولة العالم والمنتخب الاميريكي رابع البطولة وكل من استراليا عن منطقة اوقيانيا واليابان عن آسيا وجنوب السودان عن افريقيا.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

رياضة

كرة السلة

دورة الالعاب الاولمبية الصيفية باريس 2024

LBCI التالي
المملكة تحتفل باطلاق دورة الالعاب السعودية وتبهر العالم بضخامة عروضه
منتخب لبنان لكرة السلة بنسخته الإفتراضية يتأهل الى بطولة العالم!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2023-11-27

انتهاء سحب القرعة لتصفيات الالعاب الاولمبية لكرة السلة حيث حلّ منتخب لبنان في مجموعة تضمه مع اسبانيا وانغولا والتي ستجرى من 2 الى 7 تموز 2024

LBCI
رياضة
2023-11-26

الأنظار تتجه إلى سحب القرعة للتصفيات الأولمبية لكرة السلة... ولبنان من ضمن الفرق المشاركة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-24

منتخب لبنان لكرة السلة بنسخته الإفتراضية يتأهل الى بطولة العالم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-12

للمرة الاولى... لبنان يحضر منتخب دون الـ ١٢ والـ ١٤ سنة في كرة السلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

المملكة تحتفل باطلاق دورة الالعاب السعودية وتبهر العالم بضخامة عروضه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-24

منتخب لبنان لكرة السلة بنسخته الإفتراضية يتأهل الى بطولة العالم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-24

تعرفوا على عالم E-Sports!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-19

فيرشتابن يواصل هيمنته على بطولة الفورمولا وان ويحقق إنتصاره الـ١٨ هذا الموسم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-27

مقتل رجل كان نائماً في منزله برصاص طائش في هذا البلد!

LBCI
منوعات
2023-10-06

تحرش بها وحاول تقبيلها مباشرة على الهواء... متحرّش قاطعها خلال تغطيتها الاعلامية: لقد كان شعورًا فظيعًا! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-11-01

قاد شاحنته تحت تأثير "غاز البالون"... وفيديو يوثق الجريمة بحق ابنة عمّه!

LBCI
منوعات
2023-11-18

إطلالة حيوية... شاهدوا المرور الأول لمايا أبو الحسن في حفل انتخاب ملكة جمال الكون (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:03

الرياض مدينة فائزة... احتفلت باستضافتها اكسبو 2030

LBCI
أخبار دولية
16:58

نصار: فوز السعودية بالاستضافة لاكسبو ٢٠٣٠ أمر جيّد للبنان أيضًا

LBCI
أخبار دولية
14:33

وصول الرهائن الـ12 المفرج عنهم من حماس والجهاد الإسلامي الى إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

المملكة تحتفل باطلاق دورة الالعاب السعودية وتبهر العالم بضخامة عروضه

LBCI
رياضة
14:06

كيف هي حظوظ لبنان ببلوغ نهائيات كرة السلة في اولمبياد باريس ٢٠٢٤؟

LBCI
أخبار دولية
14:02

عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد: لضرورة أن تكون هناك ضمانات إضافية بشأن تحقيق الهدنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

روح الثقافة تزيّن العاصمة بيروت.. إنه معرض بيروت العربي الدولي للكتاب!

LBCI
أخبار دولية
13:59

نتنياهو يتعهّد "بالقضاء على حماس وبألا تعود غزة إلى ما كانت عليه"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الـLBCI في بلدتي شبعا وكفرشوبا الحدوديتين.. وقف النار الأهالي جزئياً والعين على إمكانية تمديد الهدنة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:25

أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مطلع: مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية في الدوحة لبحث "المرحلة المقبلة" من اتفاق الهدنة في غزة

LBCI
منوعات
08:46

شابة تشتكي من زوجها المليونير في دبي: يشتري لي الكثير من الأشياء...ولكن!

LBCI
خبر عاجل
12:56

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة 9 أيام إذا أطلقت حماس 10 رهائن كل يوم

LBCI
منوعات
10:06

لاحقها ثم جرها واغتصبها على الرصيف... بعد الانتهاء من جريمته اتصل بالشرطة وما قاله أدهش الجميع! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
11:23

الرياض تحسم سباق استضافة إكسبو 2030 بـ 119 صوتا

LBCI
أخبار دولية
12:15

وزير السياحة السعودي للـLBCI بعد حسم الرياض استضافة إكسبو 2030: إنه يوم تاريخي!

LBCI
منوعات
12:58

تعرّت في غابة مظلمة والتقطت مجموعة من الصور... شقيقة مايلي سايروس تشعل إنستغرام! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
11:11

لقاء بين العلولا ولودريان في الرياض: العمل لاستقرار وأمان لبنان وضمان سرعة انتخاب رئيس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More