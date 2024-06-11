رسمياً... تعيين كلوزه مدرباً لنادي "نورمبرغ" الألماني!

رسمياً... تعيين كلوزه مدرباً لنادي "نورمبرغ" الألماني!

عُيّن المهاجم الدولي السابق ميروسلاف كلوزه، اليوم الثلاثاء مدرباً لنادي نورمبرغ الألماني لكرة القدم الذي يخوض غمار منافسات الدرجة الثانية، وفق وكالة "فرانس برس".



وبدأ كلوزه الذي سجل 71 هدفاً في 137 مباراة لألمانيا، مسيرته التدريبية كمساعد لهانزي فليك في بايرن ميونيخ قبل أن يتولى في عام 2022 تدريب فريق ألتاخ النمسوي الذي يلعب في الدرجة الأولى.



وقال كلوزه الثلاثاء "القيم التي يمثلها النادي تتوافق مع توقعاتي. عادة ما أتبع حدسي وعلى الفور كان لديّ شعور جيد حيال ذلك".



في المقابل، وصف المدير الرياضي يوتي خاتسيالكسيو الذي تسلّم منصبه مع نورمبرغ في أيار الفائت، كلوزه بأنه "مدرّب دقيق للغاية ومهووس بالتفاصيل ولم يكن لديه مسيرة ناجحة كلاعب فحسب، بل لديه فكرة واضحة كمدرّب".



وذكر موقع كيكر الرياضي الألماني أن كلوزه وقّع عقداً لمدة عامين.



وواجه نورمبرغ، بطل الدوري الألماني تسع مرات، خلف حامل الرقم القياسي بايرن (33 لقباً)، أوقاتا عصيبة في العقود الأخيرة، حيث يعود لقبه الاخير في "بوندسليغا" إلى عام 1968.



وأنهى نورمبرغ منافسات الدرجة الثانية الموسم الماضي في المركز الثاني عشر، ولم يقض سوى موسم واحد فقط من المواسم العشرة الماضية بين أندية النخبة.