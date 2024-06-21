أسطورة منتخب إيطاليا باجيو يتعرّض للاعتداء... ماذا حصل؟

أسطورة منتخب إيطاليا باجيو يتعرّض للاعتداء... ماذا حصل؟

تعرّض أسطورة كرة القدم الإيطالية روبرتو باجيو لإصابة برأسه خلال السطو على منزله من قبل عصابة مساء الخميس الفائت أثناء مشاهدته وعائلته مباراة منتخب بلاده مع نظيره الإسباني في كأس أوروبا، وفق وكالة "فرانس برس".



وسطت مجموعة من قرابة خمسة مسلحين على فيلا نجم يوفنتوس وميلان وبولونيا وإنتر وبريشيا السابق في ألتافيا فينشنتينا (شمال شرق البلاد)، وعندما حاول ابن الـ57 عاماً المقاومة، تعرض للضرب بعقب المسدس ليصاب بجرح عميق في رأسه.



ثم حُبِس وعائلته في غرفة لمدة 40 دقيقة، بينما تعرّض منزلهم للنهب حيث سرق اللصوص الأموال وأغراضاً شخصية وساعات وغيرها من الأشياء الثمينة.



وبعد مغادرة اللصوص، تمكن وصيف بطل مونديال 1994 من كسر الباب والاتصال بالشرطة، قبل أن ينقل لاحقاً إلى غرفة الطوارئ في مستشفى أرزينيانو، حيث تلقى العلاج بغرز في رأسه وفق وسائل الإعلام.



واستمعت الشرطة إلى الأسرة لبدء التحقيق وراجعت كاميرات المراقبة في المنزل.