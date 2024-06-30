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ليبرون جيمس يبحث عن عقد جديد... هل يتخلّى عن "ليكرز" مع راتب يفوق 50 مليون دولار؟!
2024-06-30 | 07:50
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ليبرون جيمس يبحث عن عقد جديد... هل يتخلّى عن "ليكرز" مع راتب يفوق 50 مليون دولار؟!
أفادت التقارير السبت أن ليبرون جيمس قرر عدم تفعيل عامه الأخير مع لوس أنجليس ليكرز، لكن ذلك ليس بهدف الرحيل عن الفريق الذي أحرز معه لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عام 2020، بل من أجل التوقيع على عقد جديد.
وبحسب العقد الذي يربطه بليكرز، الفريق الذي يدافع عن ألوانه منذ 2018، يحق لابن الـ39 عاماً أن يرحل قبل عام على نهايته، ما يعني تخليه عن راتب قدره 51.4 مليون دولار.
ووفق ما ذكر موقع "ذي أثلتيك" وشبكة "إي أس بي أن"، فإن الهدف من هذه الخطوة هو توقيع عقد جديد يصل إلى الفترة الأقصى المسموح بها وقدرها ثلاثة أعوام مقابل 162 مليون دولار.
ويرغب "الملك" الفائز بلقب الدوري أربع مرات، محطماً في طريقه غالبية الأرقام القياسية، التواجد لأطول فترة بجانب ابنه بروني الذي انتدبه ليكرز الجمعة كالخيار رقم 55 في الـ"درافت"، ليصبح ابن الـ19 عاماً من ضمن أول ثنائي أب وإبن في فريق واحد في تاريخ الدوري.
وفي حين يستعد جيمس الأب للمشاركة مع المنتخب الأميركي في منافسات كرة السلة ضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس الشهر المقبل، سيرتدي بروني قميص ليكرز في الدوري الصيفي في لاس فيغاس.
ونشر ليبرون الذي يحتفل في كانون الأول المقبل بميلاده الأربعين، صوراً في حسابه على انستغرام وأرفقها بكلمة واحدة "الإرث!!!!!!". وهذه الصورة جمعته بنجله اثناء صغره، وتظهرهما وهما يحاولان كبس السلّة "دانك" وأخرى وهما يرتديان قميص ليكرز.
وكالة فرانس برس
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ليبرون جيمس
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دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
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