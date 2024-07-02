الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
البرتغال وفرنسا الى ربع نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم
2024-07-02 | 06:35
شارك
0
min
البرتغال وفرنسا الى ربع نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم
عبرت البرتغال إلى ربع نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، بعد تخطّيها سلوفينيا بصعوبةٍ بركلات الترجيح 3-0، عقب التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي في فرانكفورت.
وتُدين البرتغال لحارس المرمى الذي تصدى لجميع ركلات الجزاء السلوفينية.
من جهته، بلغ المنتخب الفرنسي الدور ربع النهائي بفوزه الصعب بهدف عكسي على بلجيكا 1-0، ضارباً موعداً مع نظيره البرتغالي.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
وفرنسا
نهائي
أوروبا
القدم
إنكلترا بشق النفس إلى ربع نهائي اليورو وإسبانيا تستعرض امام جورجيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-02
جمهور دورتموند العلامة الفارقة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-02
جمهور دورتموند العلامة الفارقة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
0
رياضة
2024-04-18
المربع الذهبي لدوري ابطال أوروبا لكرة القدم رُسم بعد المواجهات النارية في اياب ربع النهائي
رياضة
2024-04-18
المربع الذهبي لدوري ابطال أوروبا لكرة القدم رُسم بعد المواجهات النارية في اياب ربع النهائي
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-10
أهداف غزيرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وسهرة نارية متوقعة الليلة أيضا
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-10
أهداف غزيرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وسهرة نارية متوقعة الليلة أيضا
0
أخبار دولية
2024-04-09
بعد "تهديد" من تنظيم الدولة الإسلامية... تعزيز الإجراءات الأمنية في باريس لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
أخبار دولية
2024-04-09
بعد "تهديد" من تنظيم الدولة الإسلامية... تعزيز الإجراءات الأمنية في باريس لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
إنكلترا بشق النفس إلى ربع نهائي اليورو وإسبانيا تستعرض امام جورجيا
تقارير نشرة الاخبار
14:07
إنكلترا بشق النفس إلى ربع نهائي اليورو وإسبانيا تستعرض امام جورجيا
0
رياضة
2024-07-01
بعد تعرّضه لكسر في الأنف... هذا ما قاله مبابي عن تجربة اللعب بالقناع!
رياضة
2024-07-01
بعد تعرّضه لكسر في الأنف... هذا ما قاله مبابي عن تجربة اللعب بالقناع!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-30
أليكس فغالي الأسرع في الجولة الثانية من السبيد تيست!
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-30
أليكس فغالي الأسرع في الجولة الثانية من السبيد تيست!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-30
إيطاليا تودع اليورو... وألمانيا تواصل المشوار بانتظار الإنكليز والإسبان الليلة
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-30
إيطاليا تودع اليورو... وألمانيا تواصل المشوار بانتظار الإنكليز والإسبان الليلة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-06-25
خامنئي يحذر الحكومة المقبلة من أي "إنحراف" عن مبادىء الثورة الإيرانية
أخبار دولية
2024-06-25
خامنئي يحذر الحكومة المقبلة من أي "إنحراف" عن مبادىء الثورة الإيرانية
0
آخر الأخبار
2024-04-07
التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد جبيل بالاتجاهين والطريق البحرية من قبل بعض المحتجين
آخر الأخبار
2024-04-07
التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد جبيل بالاتجاهين والطريق البحرية من قبل بعض المحتجين
0
فنّ
2024-07-01
نحافتها لفتت الأنظار... ياسمين عبد العزيز من النادي الرياضي: "Let’s Dance" (فيديو)
فنّ
2024-07-01
نحافتها لفتت الأنظار... ياسمين عبد العزيز من النادي الرياضي: "Let’s Dance" (فيديو)
0
فنّ
2024-06-10
دريد لحام: راتبي التقاعدي 18 دولار شهرياً!
فنّ
2024-06-10
دريد لحام: راتبي التقاعدي 18 دولار شهرياً!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:55
نقيب الصيادلة يعرض حملة التهديد والتشهير التي يتعرض لها
أخبار لبنان
07:55
نقيب الصيادلة يعرض حملة التهديد والتشهير التي يتعرض لها
0
أخبار لبنان
07:44
عوده بحث مع بو صعب في الأزمة السياسية الداخلية والفراغ الرئاسي
أخبار لبنان
07:44
عوده بحث مع بو صعب في الأزمة السياسية الداخلية والفراغ الرئاسي
0
أخبار لبنان
06:40
التطورات جنوبًا بين أبي المنى وكرامي...
أخبار لبنان
06:40
التطورات جنوبًا بين أبي المنى وكرامي...
0
أخبار لبنان
04:54
مذكرة تعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة العليا للإغاثة في السراي الحكومي...
أخبار لبنان
04:54
مذكرة تعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة العليا للإغاثة في السراي الحكومي...
0
أخبار دولية
00:41
بايدن ينتقد بشدة قرار المحكمة العليا بتمتع ترامب بحصانة على التصرفات الرسمية
أخبار دولية
00:41
بايدن ينتقد بشدة قرار المحكمة العليا بتمتع ترامب بحصانة على التصرفات الرسمية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المعارضة.. لا لوحدة الساحات ومطالبة بعقد جلسة نيابية لمناقشة الحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المعارضة.. لا لوحدة الساحات ومطالبة بعقد جلسة نيابية لمناقشة الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
اكرم الحلبي يتحدث عن جهوزية منتخب لبنان لكرة السلة قبل ٢٤ ساعة من مواجهة إسبانيا في ملحق اولمبياد باريس
تقارير نشرة الاخبار
14:09
اكرم الحلبي يتحدث عن جهوزية منتخب لبنان لكرة السلة قبل ٢٤ ساعة من مواجهة إسبانيا في ملحق اولمبياد باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
إنكلترا بشق النفس إلى ربع نهائي اليورو وإسبانيا تستعرض امام جورجيا
تقارير نشرة الاخبار
14:07
إنكلترا بشق النفس إلى ربع نهائي اليورو وإسبانيا تستعرض امام جورجيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
إرث ثقافي في طرابلس يتحوّل إلى مساحة منكوبة بسبب فوضى البسطات
تقارير نشرة الاخبار
14:04
إرث ثقافي في طرابلس يتحوّل إلى مساحة منكوبة بسبب فوضى البسطات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
08:29
معلومات جديدة تُكشف حول زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... إليكم تفاصيل إطلالة العروس وشهر العسل!
فنّ
08:29
معلومات جديدة تُكشف حول زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... إليكم تفاصيل إطلالة العروس وشهر العسل!
2
منوعات
15:39
بعد انتشار أخبار عن اختفاء الدكتور فود... شروق تناشد المعنيين: "الملف مفبرك"! (فيديو)
منوعات
15:39
بعد انتشار أخبار عن اختفاء الدكتور فود... شروق تناشد المعنيين: "الملف مفبرك"! (فيديو)
3
أمن وقضاء
11:42
قتيل وعدد من الجرحي في إطلاق نار في إشكال بين اصحاب مولدات
أمن وقضاء
11:42
قتيل وعدد من الجرحي في إطلاق نار في إشكال بين اصحاب مولدات
4
خبر عاجل
11:31
"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء
خبر عاجل
11:31
"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء
5
اقتصاد
02:15
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:15
ارتفاع في أسعار المحروقات...
6
صحف اليوم
00:02
المخابرات الألمانية في حارة حريك مجددًا (الأخبار)
صحف اليوم
00:02
المخابرات الألمانية في حارة حريك مجددًا (الأخبار)
7
صحف اليوم
00:31
الجامعة تتبرأ من موقف زكي بعد ضغوط سعودية وأميركية (الأخبار)
صحف اليوم
00:31
الجامعة تتبرأ من موقف زكي بعد ضغوط سعودية وأميركية (الأخبار)
8
صحف اليوم
23:35
مصادر مقرّبة من حزب الله لـ"الأنباء" الالكترونية: أفضل حلّ لخفض التصعيد جنوباً يكون بتطبيق الـ1701
صحف اليوم
23:35
مصادر مقرّبة من حزب الله لـ"الأنباء" الالكترونية: أفضل حلّ لخفض التصعيد جنوباً يكون بتطبيق الـ1701
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More