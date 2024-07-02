البرتغال وفرنسا الى ربع نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم

عبرت البرتغال إلى ربع نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، بعد تخطّيها سلوفينيا بصعوبةٍ بركلات الترجيح 3-0، عقب التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي في فرانكفورت.



وتُدين البرتغال لحارس المرمى الذي تصدى لجميع ركلات الجزاء السلوفينية.



من جهته، بلغ المنتخب الفرنسي الدور ربع النهائي بفوزه الصعب بهدف عكسي على بلجيكا 1-0، ضارباً موعداً مع نظيره البرتغالي.