للمرة الأولى في تاريخه... تأهل منتخب لبنان إلى نصف نهائي التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس

للمرة الأولى في تاريخه تأهل منتخب لبنان الى نصف نهائي التصفيات المؤهلة الى اولمبياد باريس، بعد فوزه الثمين على نظيره الانغولي بنتيجة 74-70.وعقب هذا الفوز، سيواجه منتخب لبنان منتخب باهاماس الذي يضم نجومًا من الـNBA.