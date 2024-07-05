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لاعب شهير يصبح قساً إنجيلياً! (صورة)

2024-07-05 | 02:37
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لاعب شهير يصبح قساً إنجيلياً! (صورة)

لاعب شهير يصبح قساً إنجيلياً! (صورة)

أعلن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، نجم ليفربول الانكليزي السابق، إنه أصبح قسًا إنجيليًا بحسب ما كشف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تكريسه الأحد الفائت، في مسقط رأسه ماسيو، في كنيسة ماناه التي أسّسها قبل ثلاث سنوات مع زوجته لاريسا بيريرا واثنين من القساوسة، جايرو فرنانديس وكيلا ميديروس.

وقال فيرمينو، مهاجم الأهلي السعودي، "ثلاث سنوات على كنيسة ماناه. يا لها من ليلة لا تُنسى منذ ان التقينا بالمسيح، نريد أن يعرف الناس هذا الحبّ. الآن لدينا مسؤولية أخرى: أن نكون رعاة".

وقد رافق هذا المنشور صور له وهو يبكي إلى جانب زوجته خلال الحفل وظهر في احداها وهو راكع ووجهه نحو الارض.
 
وكان قد شكل فيرمينو مع المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه ثلاثياً مرعباً قاد ليفربول الى احراز دوري ابطال أوروبا عام 2019 والدوري الانكليزي في العام التالي بعد صيام دام 30 عاماً.

وسجل فيرمينو مع المنتخب البرازيلي، 17 هدفًا في 55 مباراة دولية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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