كأس أوروبا 2024... يان فيرتونغن يعتزل اللعب دوليًا

كأس أوروبا 2024... يان فيرتونغن يعتزل اللعب دوليًا

أعلن المدافع البلجيكي يان فيرتونغن اليوم الجمعة اعتزاله اللعب دولياً وذلك بعد أربعة أيام على خروج منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا، وفق وكالة "فرانس برس".



ويحمل مدافع أندرلخت البالغ من العمر 37، الرقم القياسي في المشاركات الدولية (157) مع الشياطين الحمر.



وكتب فيرتونغن الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في ثمن النهائي أمام فرنسا (0-1)، عبر حسابه على إنستغرام "من البداية إلى النهاية، شكرًا على كل الذكريات، لقد عشت حلمًا".



وجاء في الحساب الرسمي للاتحاد البلجيكي لكرة القدم: "من ملاعب التدريب إلى الملاعب الكبيرة، لقد أظهرت لنا كيف يكون الأمر عندما تكون شيطانًا أحمر حقيقيًا، سنفتقدك يا يان".



وكان مدافع أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام الإنكليزي السابق عجَّل الاثنين الفائت بإقصاء بلجيكا من خلال تحويله تسديدة راندال كولو مواني إلى مرمى منتخب بلاده قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.