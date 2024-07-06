الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

بعد تعرضه للانتقادات... برناردو سيلفا يدافع عن رونالدو: هذا ما قاله!

2024-07-06 | 03:00
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بعد تعرضه للانتقادات... برناردو سيلفا يدافع عن رونالدو: هذا ما قاله!

بعد تعرضه للانتقادات... برناردو سيلفا يدافع عن رونالدو: هذا ما قاله!

دافع البرتغالي برناردو سيلفا عن قائد منتخب بلاده كريستيانو رونالدو بعد الانتقادات التي وجّهت له بعد إهداره ركلة جزاء أمام سلوفينيا في ثمن نهائي كأس أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا، وفق وكالة "فرانس برس".

وعانى رونالدو، البالغ من العمر 39 عامًا والذي يشارك في كأس أوروبا للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية، في النسخة الحالية وأثار عدم قدرته على هز الشباك حتى الآن الشكوك حول ما إذا كان لا يزال يستحق مكانًا أساسيًا في صفوف المدرب الإسباني لسيليساو أوروبا روبرتو مارتينيس.

وقال سيلفا عشية مواجهة البرتغال لفرنسا في ربع النهائي في هامبورغ: "فيما يتعلق بكريستيانو، نحن بشر وقد شعر بالعاطفة عندما أهدر ركلة الجزاء. هذا مقبول تماما".

واحتاجت البرتغال إلى ركلات الترجيح لتخطي سلوفينيا في ثمن النهائي بعدما أهدر لها رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول تصدى لها حارس المرمى يان أوبلاك.

ونجح رونالدو في تسجيل الركلة الترجيحية الأولى للبرتغال التي حسمت النتيجة 3-0.

وأضاف سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي عن ركلة الجزاء الضائعة: "أنت تريد مساعدة المنتخب وشعر أنه كان بإمكانه تحقيق الأفضل في تلك اللحظة".

وتابع "في رأيي، إنها ركلة جزاء جيدة جدا لرونالدو وتصدِّ رائع لأوبلاك. ثم بكى قليلاً وهو أمر طبيعي، وهذه هي الطريقة التي يتعامل بها البشر مع المشاعر أحيانًا".

وفشل رونالدو، أفضل هداف في التاريخ، في هز الشباك حتى الآن في هذه النسخة، وبدا يائسًا في بعض الأحيان، لا سيما مع عدد المحاولات الفاشلة التي قام بها من الركلات الحرة ضد سلوفينيا.

وتابع سيلفا دفاعه عن قائد منتخب بلاده ونجم ريال مدريد السابق السابق: "نحن لا نشكو من الانتقادات. إنها للأمور الجيدة والسيئة. إنها جزء من العمل. الجميع يعرف القليل عن كرة القدم. عندما يتعلق الأمر بشهر حزيران وكأس العالم أو كأس أوروبا، يعتقد الجميع أنهم مدربون. نحن نفهم ذلك ونقبل ذلك".

وفي الوقت نفسه، أشار المدرب مارتينيس إلى أن رونالدو قد لا ينفّذ بالضرورة ركلة حرة إذا سنحت الفرصة أمام فرنسا.

ووفقًا لإحصائيات أوبتا، قام رونالدو بترجمة واحدة فقط من 60 ركلة حرة مباشرة نفّذها في البطولات الدولية الكبرى.

وقال مارتينيس "اللاعبون يتدربون في التدريبات. كريستيانو وبرونو فرنانديش هما اللاعبان اللذان يتحملان المسؤولية. في بعض الأحيان يعتمد الأمر فقط على الأفضل للقيام بذلك أو الموقع أو اللحظة، لكننا محظوظون بوجود لاعبين على هذا المستوى".

 

 

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

تعرضه

للانتقادات...

برناردو

سيلفا

يدافع

رونالدو:

قاله!

هكذا هزم لبنان أنغولا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-06-20

بعد تعرضها للانتقادات بسب ملامحها... كايلي جينر تنهار بالبكاء وهذا ما قالته (فيديو)

LBCI
رياضة
2024-07-02

دموع والدته أبكته وسط الملعب... هذا ما حصل مع رونالدو بعد إضاعته ركلة جزاء في بطولة أوروبا! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2024-06-27

أمبري: سفينة أبلغت عن تعرضها لمقذوف على بعد 84 ميلا بحريا غربي الحديدة باليمن

LBCI
منوعات
2024-06-24

بعد تعرضها لحادث... شقيقة الملك تشارلز تتعرّض لارتجاج في الدماغ: هذه تفاصيل حالتها الصحية!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هكذا هزم لبنان أنغولا

LBCI
رياضة
09:15

كأس أوروبا 2024... يان فيرتونغن يعتزل اللعب دوليًا

LBCI
رياضة
2024-07-05

لاعب شهير يصبح قساً إنجيلياً! (صورة)

LBCI
رياضة
2024-07-04

للمرة الأولى في تاريخه... تأهل منتخب لبنان إلى نصف نهائي التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2024-05-07

إطلالة كيم كارداشيان تصدم الجمهور في حفل "ميت غالا" 2024... هكذا بدت! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-02

قصة اليمين المتطرف في فرنسا... هكذا ظهر وتطور

LBCI
أخبار دولية
2024-06-19

منظمة العفو الدولية: مصر ترحل لاجئين سودانيين بشكل غير قانوني

LBCI
صحف اليوم
23:57

لبنان يترقّب الصفقة... والحل السياسيّ للجنوب مبهم (الجمهورية)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:46

يمين الوسط واليسار يتصديان لتقدم اليمين المتطرف في فرنسا

LBCI
أخبار دولية
13:44

الإيرانيون ينتخبون للمرة الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

شبهات فساد وثبوت هدر في قن دجاج كلف ١٩ مليون دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تفاؤل حذر يسيطر على أجواء المفاوضات المرتبطة بصفقة الأسرى

LBCI
أخبار لبنان
13:34

انطلاق مهرجان Beirut Euro Fest

LBCI
أخبار لبنان
13:33

قاسم: احتمالات توسعة الحرب غير متوفرة في المدى القريب

LBCI
رياضة
13:31

بعد فوز لبنان على انغولا بكرة السلة... هذا ما قاله رئيس الاتحاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

لبنان يخرج عمري سبيلمان من النفق المظلم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هكذا هزم لبنان أنغولا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:55

التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد طبرجا - البوار وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أخبار دولية
11:51

الرئاسة السورية تنعى مستشارة الأسد الخاصة

LBCI
منوعات
09:55

لحظة مروعة... عطل في الألعاب النارية يحوّل حفلاً إلى كارثة! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
01:32

"حزب الله" نفى المعلومات التي تكلمت عنها صحيفة "يديعوت احرونوت" (الديار)

LBCI
خبر عاجل
10:57

لكل عشاق الرياضة لاقونا ع Train Station بمار مخايل اعتباراً من مسا اليوم ولغاية 14 تموز ضمن مهرجان Beirut Euro Fest حتى نتابع سوا كل هدف على شاشات عملاقة بجوّ من الحماس مع ضيوف مميزين ومسابقات وهدايا مميزة

LBCI
أخبار دولية
23:42

فوز بيزشكيان في انتخابات الرئاسة الإيرانية في الجولة الثانية

LBCI
فنّ
05:50

من بيروت إلى سان تروبيه... هيفاء وهبي محطّ أنظار الماركات العريقة والعالميّة (صور)

LBCI
فنّ
15:56

إطلالة جريئة لكيتي بيري خلال وجودها في إيطاليا... هكذا بدت! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More